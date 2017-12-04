В США женщина снимала порно со своей 3-летней дочерью и продавала ролики ради наркотиков

Жительница Южной Индианы записывала на видео как домогается до своей трехлетней дочери и продавала ролики в интернете для того, чтобы покупать наркотики. О произошедшем узнал отец малышки и обратился в полицию.

Как стало известно, женщина была лишена родительских прав на двух своих дочерей и девочки проживали с отцом, ее бывшим мужем. Она несколько раз в неделю навещала дочерей, чему отец не препятствовал до тех пор, пока не заметил странности в поведении старшей дочери. Мужчина решил проверить телефон бывшей жены и наткнулся там на порноролики с участием их трехлетней дочери.

Как оказалось, женщина приходила в гости к дочерям и снимала на видео, как занимается сексом и домогается до малышки, а затем продавала ролики в сети. Изначально она отрицала, что является автором данных роликов, однако потом признала свою вину и рассказала, что делала это из-за своего бедственного положения, из-за отсутствия материальных благ, ей не хватало денег на наркотики и другие нужды.

В общей сложности с продажи детского порно ей удалось заработать 200 долларов. Подозреваемую поместили под стражу, ей предъявили сразу несколько обвинений и в скором времени суд изберет меру пресечения.