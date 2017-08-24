В Великобритании мужчина трижды протаранил толпу автомобилем

29 апреля в британском городе Ньюпорт мужчина трижды протаранил толпу людей на своем автомобиле и травмировал четырех человек. Об этом пишет издание Daily Mail.

По информации СМИ, мужчина совершил наезд возле ночного клуба. Группа людей шла по улице, когда машина врезалась в них. После первого столкновения пострадавшие пытались в панике убежать от угрозы, однако водитель настиг их ещё дважды. Журналисты Daily Mail предполагают, что нарушитель страдает какими-то психическими отклонениями.

В итоге четыре человека получили ранения. Их дальнейшая судьба неизвестна. Автомобиль скрылся с места преступления, а немногим позже его нашли горящим посреди города. В настоящее время местные правоохранители разыскивают виновника происшествия. Они пытаются установить владельца транспортного средства, однако не факт, что именно он причастен к наездам.