В ХМАО у 15-летняя девочка и инструктор попали в реанимацию из-за нераскрывшегося парашюта

29 апреля в ХМАО-Югре школьница 15 лет и её летный инструктор сильно пострадали по причине нераскрывшегося парашюта. Такая информация в воскресенье появилась на сайте Уральского СУ на транспорте СКР.

Следователи возбудили уголовное дело и начали расследовать обстоятельства. Инцидент произошел в городе Мегион. Несовершеннолетний подросток решилась прыгнуть с парашютом в сопровождении инструктора Муниципальной молодежной региональной организации "Старт". Однако в воздухе произошли неполадки.

Парашютисты вылетели с городского аэродрома неподалеку от Карасева озера. По неизвестной причине, они беспрепятственно достигли земли и при падении получили различные травмы. Пострадавших доставили в реанимационное отделение. Пока медики пытаются спасти их жизни, правоохранители исследуют ситуацию.