Многометровый поток кипятка прорывается на Шлиссельбургском проспекте Петербурга

29 апреля в Санкт-Петербурге рядом с Шлиссельбургским проспектом струя кипятка бьет на десяток метров из прорванной трубы. Об этом в социальных сетях пишут свидетели происшествия.

Огромный горячий фонтан поразил жителей Невского района города. Он прорвался из-под земли перед домом №39-1. Бурный поток воды высотой едва ли не с само здание поднимается в воздух, окутывая всё вокруг паром. Его высота достигает окон восьмого этажа.

Место аварии можно заметить даже с большого расстояния из-за обилия пара, который царит вокруг. К тому же, горячая вода успела залить проезжую часть, асфальты и землю вокруг дома. Горожане пишут в сообществах, что заметили явление примерно после полудня.

Пресс-служба компании "Теплосети" подтвердила прорыв коммуникаций. Она отметила, что бригада ремонтников уже отправилась к месту происшествия и занимаются устранением крупных неполадок. В это время Шлиссельбургский проспект перекрыли в пределах района.