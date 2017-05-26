Знакомые женщины, жестоко расправившейся со своими детьми в Нижнем Новгороде, не верят в ее вину

Уже который день жители Нижнего Новгорода не могут отойти от страшного убийства двух маленьких детей, которое совершила их родная мать. В субботу, 28 апреля, суд заключил обвиняемую под стражу, а знакомые 27-летней матери рассказали о том, что не могли и подумать, что она способна на подобное.

Как стало известно, 25 апреля 27-летняя мать двоих детей задушила 4-летнюю дочь и 2-летнего сына в арендованной машине, а затем вывезла их тела на заброшенную овощебазу и сожгла. Ее вскоре удалось задержать и она рассказала, что пошла на такой отчаянный шаг только потому, что не могла содержать двоих детей, так как нигде не работала, а бывший муж не платил алименты.

Знакомые считают слова матери-убийцы ложными, так как та никогда не жаловалась на финансовые трудности, ежемесячно платила по 40 тысяч за аренду автомобиля, посещала различные салоны красоты, красиво одевалась и следила за собой. В то же время они уверены, что женщина любила своих детей, ведь о них она всегда говорила с нежностью в голосе и не жаловалась на их поведение, как и на то, что устает.

Они не могут объяснить причину совершения подобного преступления, однако шокированы произошедшим, ведь до сих пор не могут поверить в то, что 27-летняя женщина решилась на убийство собственных детей.