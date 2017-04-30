В Северодвинске подросток прокатился на автобусе, не заходя в него

В Северодвинске Архангельской области подросток решил прокатиться на автобусе, не заходя в него. За таким экстремальным занятием зацепера и засняли проезжающие мимо автомобилисты.

Как стало известно, в Сети появилось видео, которое шокировало жителей Северодвинска. Подросток не стал заходить в автобус, как все пассажиры, вместо этого он пристроился сзади и поехал. Проезжающие мимо автомобилисты засняли на видеорегистратор данный поступок. На кадрах появившегося видео можно заметить, что подросток стоит на заднем бампере автобуса и ему практически не за что держаться, в любой момент он мог сорваться и покатиться под колеса автобуса или следовавших за ним автомобилей.

Пользователи в Сети оказались в шоке от увиденного и поинтересовались, почему девушки, снимающие подростка на видео, начали ему сигналить и не сообщили водителю о зацепере. Многие отметили, что от резкого сигнала мальчик мог испугаться и упасть, другие же пожалели водителя автобуса и выразили надежду, что ничего плохого с зацепером не произошло.