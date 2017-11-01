В Ленобласти около детской поликлиники нашли окровавленный труп свиньи в мешке

В городе Кириши Ленинградской области возле здания детской поликлиники обнаружили мешок, из которого торчала окровавленная кожа. Очевидцы сразу подумали о мертвой свинье и сообщили в полицию, на том конце провода послышались сдавленные смешки, однако правоохранители пообещали разобраться в произошедшем.

Как стало известно, 28 апреля в городе Кириши Ленобласти жителей шокировал мешок с окровавленным телом внутри, обнаруженный около детской поликлиники. Прохожие заметили, что из мешка торчит кусок кожи и сразу же приняли ее за свиную, однако все же решили сообщить о произошедшем в полицию.

Сотрудник полиции на том конце провода посмеялся над произошедшим, однако заверил обеспокоенных граждан, что правоохранители во всем разберутся. В настоящий момент неизвестно, была ли проведена проверка по факту странной находки, а также то, кто на самом деле находился в окровавленном мешке - свинья или человек.