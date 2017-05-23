Сотрудник бесследно исчез во время пожара на АЗС под Вязьмой

29 апреля неподалеку от Вязьмы загорелся заполненный бензином резервуар на АЗС. Представители экстренных служб Смоленской области уведомили о бесследной пропаже одного из сотрудников предприятия.

По информации источников, инцидент произошел утром на станции Семлево Вяземского района. Во время продувки подземного резервуара с бензином АИ-80 общим объёмом в 5 тысяч тонн произошло возгорание. В это время внутри находилось примерно 600 кубических метров топлива.

В настоящее время пожарные устранили пламя посредством интенсивной заливки пеной. В результате происшествия один человек считается пропавшим. Спасатели занялись его поисками.