В Новой Москве задержали подозреваемых в стрельбе из свадебного кортежа

29 апреля полицейские из Новой Москвы задержали двух подозреваемых в стрельбе на ходу из машины-участника свадебного кортежа. Так уведомила пресс-служба ГУ МВД по столице.

Воскресным утром сотрудники полиции получили информацию о похожих на выстрелы звуках, раздающихся из автомобиля в пределах Нововатутинского шоссе. Очевидцы предположили, что неизвестные стреляли из травматического оружия.

Примерно в 11 часов подозреваемых в правонарушении удалось задержать на Калужском шоссе. Двух человек увезли в районное полицейское отделение для проведения проверки. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Пресс-служба подчеркнула, что пока не располагает информацией о наличии пострадавших.