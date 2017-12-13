В Ростове из-за палатки перекрыли пандус для инвалидов

Жителей Ростова-на-Дону возмутило возведение палатки на городской набережной. Из-за неё люди с ограниченными возможностями не могут двигаться по расположенному рядом пандусу, как сообщает VladTime.

О таком рассказала жительница Ростова-на-Дону в одном из сообществ «ВКонтакте». По её словам, первоначально на набережной просто отдыхали, но после неизвестные решили сделать на таком деньги. Женщина отметила, что негатива в целом не видит, но всё-таки постройку лучше было возводить в другом месте. Из-за палатки не выйдет подобраться к пешеходному переходу, размеченной велосипедной дорожке и пандусу для людей с ограниченными возможностями.

Большинство интернет-пользователей данный случай очень возмутил. Они подчеркнули, что бизнесмены редко учитывают пожелания других. Некоторые, впрочем, заявили, что это вообще может быть инициатива администрации города к 9 мая – к празднику. В таком случае палатку могут передвинуть через некоторое время на более удобное место.