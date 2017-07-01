"Помог": В Ростове мужчина, разнимая драку, ограбил одного из дерущихся

В Ростове-на-Дону мужчина, который поспешил разнять дерущихся у одного из ресторанов города, похитил цепочку у одного из участников инцидента и скрылся. Правоохранителям уже удалось задержать правонарушителя.

Как стало известно, вечером 28 апреля возле одного из ресторанов Ростова между двумя мужчинами произошла драка. Внезапно к ним подбежал 28-летний очевидец и стал якобы разнимать дерущихся, однако сразу после инцидента он скрылся. После потасовки один из участников драки заметил, что с его шеи пропала золотая цепочка, приблизительная стоимость которой составляет 40 тысяч рублей.

Он обратился в полицию и рассказал о произошедшем. Как удалось выяснить правоохранителям, вором оказался тот мужчина, который прибежал оказывать помощь и разнимать дерущихся. Воспользовавшись ситуацией, он сорвал цепочку с шеи пострадавшего и скрылся, награбленное он уже успел сдать в ломбард.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.