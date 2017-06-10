В Сербии мужчина после ссоры забаррикадировался дома с семьей и обещал взорвать гранату

В Сербии мужчина забаррикадировался в собственном доме и угрожал взорвать себя при помощи ручной гранаты. Кроме того, в заложниках он держал всю свою семью, им чудом удалось сбежать.

Как стало известно, вечером 28 апреля в сербском городе Нови-Пазар мужчина поссорился с членами своей семьи и затеял драку. После этого он схватил ручную гранату, забаррикадировался в доме вместе с родственниками и стал угрожать тем, что приведет в действие опасное оружие.

Родным захватчика удалось дозвониться в полицию и они сообщили о произошедшем, на место сразу же выехали полицейские и оцепили район. В течение часа они вели переговоры с захватчикам, заложникам в это время удалось незаметно покинуть жилище. Идти на контакт с полицией мужчина отказался, о выдвигаемых им требованиях также ничего не сообщается.

Отмечается, что ранее правоохранители уже задерживали данного мужчину, при обыске у него дома нашли большое количество оружия.