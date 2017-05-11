Спасатели сняли 60 рыбаков с двух оторвавшихся льдин в Свердловской области

Спасатели 29 апреля сняли с двух уплывших льдин 60 рыбаков в Свердловской области. Так объявила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По информации ведомства, инцидент произошел в воскресенье на Белоярском водохрилище. Сотрудники МЧС патрулировали водоем и обнаружили десятки мужчин, нуждающихся в эвакуации. Ситуация не представляла опасности для жизни любителей подледной рыбалки.

Граждане были транспортированы на берег примерно за один час. Эвакуация была осуществлена при помощи аэролодки "Пиранья" и катера на воздушной подушке.