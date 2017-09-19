В Башкирии мощный ураган сорвал крышу с детсада и райцентра

Как стало известно, ураган, который разгулялся в Башкирии субботним вечером, 28 апреля, сорвал кровлю с крыши детского сада и повредил кровельное перекрытие со здания райцентра и множества домов. Отмечается, что от действия стихии никто не пострадал.

В селе Бижбуляк на улице Спортивной сильными порывами ветра сорвало крышу с детского садика и на место ЧП тут же отправились сотрудники спасательной службы. Они установили, что в здании детсада наблюдаются сильные повреждения крыши, в данном инциденте никто из детей и сотрудников детского сада не пострадал. Как только порывы ветра ослабнут, кровля детсада будет приведена в порядок, отметили спасатели.

На этом ураган не успокоился и продолжил и дальше "творить хаос". В деревне Ермекеево мощная стихия со здания райцентра сорвала кровельное покрытие, такие же повреждения получили и несколько домов. Отмечается, что сильным ветром также повредило крыши бань, унесло теплицы и множество ульев.