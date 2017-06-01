В Ростове-на-Дону труп мужчины весь день пролежал возле детского сада

Согласно заявлению очевидца, труп крупного мужчины пролежал около двух часов возле территории детского сада. Охранник накрыл его простынёй и ушёл.

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Ростов Главный» была опубликована запись о том, что возле детского садика на улице Содружества с двух часов дня лежал труп крупного мужчины. По заявлению очевидца, уже долгое время за покойником никто не приехал, несмотря на то, что рядом гуляют дети. Некоторое время рядом с трупом находился охранник садика, но он устал дожидаться приезда экспертов, накрыл мёртвого тканью и удалился. Только спустя четыре часа покойника увезли.

В комментариях к публикации пользователи интернета выразили своё удивление таким безразличным отношением, как сотрудников детского сада, так и работников экстренных служб. Местных жителей разозлило, то, что мёртвого могли увидеть дети и получит из-за этого психологические травмы.