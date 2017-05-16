В Екатеринбурге 10-летний ребенок утонул в открытом сливном колодце

28 апреля 10-летнего ребенка нашли мертвым в сливном колодце на территории Садового поселка в Екатеринбурге. Такая информация размещена на сайте СУ СК по Свердловской области.

Субботним вечером правоохранители получили заявление от матери о пропавшем ребенке. Женщина сообщила, что мальчик попросился погулять и ушел на улицы Садового. Однако к 18 часам школьник не вернулся домой. Обеспокоенные родители занялись его поисками. Спустя некоторое время труп обнаружили в техническом колодце на улице Сибирка, на которой и проживает семейство. По неизвестной причине отверстие не было закрыто люком.

Сотрудники следственного комитета завели уголовное дело по признакам преступной халатности, которая привела к гибели человека по неосторожности. Правоохранители не заметили на теле утонувшего следов насильственной смерти. Подробнее в этом разберется судебно-медицинские эксперты. Пока следователи в рамках расследования опрашивают родителей и соседей. Они изучат характеристику семьи, растившей пострадавшего, а также осмотрят место находки и жительства покойного. Кроме того, Правоохранителям предстоит выяснить, почему колодец оставался открытым и какие должностные лица отвечают за меры безопасности этого объекта.