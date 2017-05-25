В Кемерово мужчина наступил на младенца ногами во время избиения семейной пары

28 апреля в Кемерово агрессивный мужчина наступил на младенца во время атаки семейной пары на улице. Такой пост в соцсети "ВКонтакте" разместили очевидцы происшествия.

Авторы публикаций пишут, что нападение произошло в Рудничном районе города. Оно зафиксировано на камеры наружного наблюдения. На ролике видно, что супруги идут по улице Дегтярева. Из-за угла в их направлении выбежал молодой человек, который подбежал к паре и сразу же ударил ногой в голову отца, который в этот момент держал переносную люльку с лежащим ребенком. Пропустив несколько ударов, глава семейства выронил малыша. Злоумышленник попытался взять противника в захват, однако наступил на люльку и запнулся. В попытке освободить ногу, он несколько раз пнул содержимое. После падения и ударов предмет сломался. Остается только гадать о состоянии ребенка.





Налетчик не обратил внимания на происходящее с младенцем и продолжил наседать на отца. Мама поспешила вмешаться в процесс и поднять с земли своё чадо, чтобы его окончательно не растоптали. Женщина взяла малыша на руки и отошла на несколько метров от дерущихся. Всё это наблюдали десятки людей, собравшихся на площадке неподалеку для обсуждения вопросов ЖКХ. Со временем они разняли противников и помогли родителям собрать остатки их вещей с тротуара. Пользователи социальной сети не знают причину и окончательный итог нападения, также насколько из-за него пострадал ребенок.