Жители Екатеринбурга напуганы пожаром в "Городке милиции"

В паблике «ВКонтакте» опубликовали сообщение от одного из подписчиков с заметкой о том, что горит 4 корпус «Городка милиции» в Екатеринбурге. Подписчики и раньше сообщали о проблемах с домом, однако по поводу пожара комментариев пока нет.

На фотографиях, опубликованных подписчиком, видно, что дым от здания затянул все ближайшие территории, видимость практически нулевая. Очагов возгорания не видно, но поскольку дыма больше в верхней части здания, можно предположить, что загорелась где-то в тех этажах.

Напомним, что «Городок милиции» был построен в 1930-е годы для проживания военных и милиционеров. Здание является редким представителем конструктивизма. Однако оно не было внесено в список культурных наследий, а потому не охраняется.

Здание находится в плохом состоянии, на его ремонт предлагалось множество проектов, однако они не были реализованы.