Рэпера, который облил 3 человек кислотой, задержали, изучив содержимое его клипов

Рэпер QBA из Мексиси в признался в содеянных преступлениях. 19 марта 2017 года пропало 3 студентов, учившихся на кинорежиссеров. Рэпер признался в том, что облил их кислотой, а сделать это ему приказали представители наркокартеля Нового поколения Халиско. Сотрудники полиции вычислили преступника по видео, которые он выкладывал в интернет.

19 марта 2017 года в Мексике пропало трое студентов. Спустя какое-то время их останки нашли на Ранчо де ла Круз, которое принадлежало наркокартелю. Опознание пострадавших удалось провести только с помощью теста ДНК.

Полицейские из Мексики сообщили, что нападение на студентов произошло, когда все трое по пути домой после съемок фильма в городе Тонала, нарвались на вооруженных преступников. После чего парней погрузили в машину и увезли в неизвестном направлении и в живых их уже никто не видел.

Сотрудники милиции также сообщили, что Кристиан Омар Н, который всем известен под сценическим псевдонимом QBA, подозревается в причастии минимум к 6 убийствам. Лизетт Торрес, которая возглавляет следственные группы по этому делу рассказала, что по данным, полученным во время расследования, Кристиан еженедельно получал оплату в размере $160 от наркокартеля Нового поколения Халиско. За что он получал деньги пока неизвестно, но речитативы рэпера намекают на его склонность к наркотическим веществам и способности убить человека. Выяснить это экспертам удалось с помощью видеороликов, которые подозреваемый выкладывал в социальную сеть. На данный момент видеозаписями занимаются криминалисты для предъявления их в суде как вещественного доказательства.