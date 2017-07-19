В Финляндии мужчина обстрелял полицейских и погиб от стрельбы в ответ

В западной части Финляндии, автомобилист обстрелял полицейских и умер в результате ответного огня. Об этом 28 апреля уведомила пресс-служба Центральной криминальной полиции.

В субботу финские полицейские предприняли попытку задержать подозрительного мужчину за рулем автомобиля в городке Лемпяяля их общины Пирканмаа. Водитель не подчинился требованию правоохранителей и начал удирать на своей машине. Через пару километров патрульные остановили автомобиль. Тогда подозреваемый начал стрелять в стражей порядка, чем спровоцировал применение оружия в ответ. Один из выстрелов стал для него смертельным.

Преступление зафиксировано около 14:42 по московскому времени. Двое полицейских получили травмы, однако они не представляют опасности для их жизни. Ведомство взяло расследование под свою юрисдикцию и совместно с Генеральной прокуратурой страны начало выяснять сопутствующие обстоятельства.