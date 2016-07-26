В Москве мужчину шантажировали видео с мастурбацией

Жительница Москвы записала мастурбацию раскрепощенного собеседника на видео и начала выманивать у него деньги в обмен на неразглашение. Об этом столичным СМИ рассказали представители правоохранительных органов.

По информации источников, молодой мужчина на одном из интернет-сервисов познакомился со случайно девушкой и завязал беседу интимного характера. Со Он решился продемонстрировать ей свои гениталии. Для этого пользователь организовал ей сексуальное выступление, во время которого онанировал.

Однако предприимчивая зрительница успела зафиксировать развратные действия на видео и обещала продемонстрировать их знакомым москвича, если тот не переведет на её счет 15 тысяч рублей. Опасаясь за свою репутацию, молодой человек выполнил условия сделки. Однако одним платежом подозреваемая не ограничилась и запросила за сохранение информации аналогичный перевод. Тогда мужчина осознал опасность такой ситуации и тут же пожаловался на действия вымогательницы в полицию. Сотрудники МВД начали проверку инцидента и пытаются выяснить обстоятельства предполагаемого шантажа.