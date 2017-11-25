Выстрелы разогнали поклонников Виктора Цоя на Богословском кладбище Петербурга

27 апреля в Санкт-Петербурге парень разогнал выстрелами двух поклонников Виктора Цоя на Богословском кладбище. Об этом в субботу уведомила пресс-служба вневедомственной охраны Росгваридии по Ленобласти.

По информации гвардейцев, пострадавшие вечером отправились к могиле покойного рокера. По дороге к захоронению мужчины встретили молодого человека. По неизвестной причине между ними возник конфликт. В результате юноша извлек пистолет и дважды выстрелил в сторону оппонентов. Испугавшись угрозы, ценители музыки сбежали и наткнулись на патрульных Росгвардии у здания №5 по улице Хлопонина. Они рассказали правоохранителям о произошедшем и описали стрелка.

Около 20:45 подозреваемого обнаружили в Калининском районе. Он заметил патрульный автомобиль и попытался убежать, однако сотрудники остановили его у дома №40 по улице Мечникова и транспортировали в 21 городское отделение полиции. У 19-летнего парня при досмотре нашли небоевой пистолет итальянской марки Kimar 911, который внешне выглядит как Colt 1911. Оружие оказалось имитацией, способной стрелять исключительно холостыми патронами 9-мм калибра. Два таких у владельца оказалось при себе. Во время проверки оказалось, что уроженец Белоруссии купил себе предмет в тот же день. Полицейские продолжают расследовать обстоятельства.