В Кирове наказали девушек, напавших на сотрудников ДПС

Были оштрафованы кировские девушки, которые совершили нападение на сотрудников ДПС. Известно, что на данный момент следственный комитет получил видеоматериалы и рассматривается вопрос о возбуждение уголовного дела.

В Кирове в одном из многоквартирных домов компания подростков устроила вечеринку. Их соседям не понравилась громкая музыка и различные шумы, поэтому они обратились в правоохранительные органы. По прибытию на место полицейские сделали замечание подросткам, но дело закончилось тем, что три молодые девушки принялись оскорблять их, а затем и вовсе набросились. Сотрудники ДПС произвели задержание.

Согласно заявлению Сергея Баранцева, начальника УМВД России по Кировской области, суд оштрафовал девушек по статье за мелкое хулиганство. Однако лишь этой мерой наказания дело не ограничится. Сотрудники Следственного комитета рассматривают улики, чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела.