В Великобритании водитель Tesla ездил на пассажирском сидении и лишился прав

Власти Великобритании лишили права вождения мужчину, который ездил на пассажирском сидении своего Tesla при включенном автопилоте. Об инциденте 28 апреля написало издание The Daily Mail.

Бэвиш Патель испытал возможности системы управления своего автомобиля и снял забавный видеоролик этого процесса. Он поручил автопилоту Tesla самостоятельно везти его по проезжей части на скорости порядка 60 километров в час, а сам сел на сидение пассажира и наблюдал за происходящим, поместив руки за голову. Забавную, по его мнению, запись 39-летний мужчина опубликовал в Интернете.

Ролик распространился в социальных сетях и собрал немало просмотров. Тогда его заметили полицейские. Они задержали владельца машины и привлекли его к уголовной ответственности. Следователь Кирк Кэлдикатт прокомментировал дело, которое завершил. По его мнению, Бэвиш Патель подвергал большой опасности жизни других участников дорожного движения и свою собственную.

В итоге у мужчины не только отняли права, но и приговорили к штрафу в 1800 фунтов стерлингов, сотне часов общественных работ и 10 дням курса по исправлению. Бэвиш Патель не увидел смысла отпираться и во время заседания сознался в своём поведении. Он отметил, что Tesla ехал очень хорошо. Водителю "просто не повезло" попасться в поле зрения полиции.

Стоит отметить, что автомобили этой марки уже неоднократно попадали в ДТП под управлением автопилота. В результате несколько человек погибли. Разработчики технологии предупреждают, что их электронный ассистент не предусматривает полное бездействие человека. Система может слегка отклонить курс автомобиля или задействовать торможение, однако водитель должен внимательно следить за дорогой и быть готовым вмешаться управление.