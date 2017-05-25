В Новосибирске фура столкнулась с автобетономешалкой

В Новосибирске столкнулись фура Volvo FH и автобетономешалка КамАЗ. Авария произошла на улице 2-я Станционная. Известно, что в результате ДТП никто не пострадал.

В группе новосибирской службы эвакуации в социальной сети «ВКонтакте» очевидец рассказал о произошедшем, представив снимок с места аварии. Причиной дорожно-транспортного происшествия автор назвал легковую машину, водитель которой решил неожиданно для других участников движения повернуть. Он резко затормозил, после чего включил поворотники и начал разворачиваться. Из-за этого водителю автобетономешалки пришлось резко остановиться.

Ехавшая сзади Volvo FH не успела затормозить и врезалась в КамАЗ. Столкновение повредило правую часть кабины фуры и лобовое стекло. Подписчики группы раскритиковали водителя легковушки, отметив, что именно он должен оплачивать ремонт, так как является виновником дорожно-транспортного происшествия. Другие считают виновником водителя фуры, так как не соблюдалась безопасная дистанция.