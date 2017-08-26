В Новосибирске фура застряла под железнодорожным переездом

В Новосибирске в Октябрьском районе фура не смогла выехать, застряв под железнодорожным переездом. Движение там пока крайне затруднено.

Машину, по данным Новосибирской службы эвакуации, из западни в настоящее время ещё не извлекли. По какой причине фура так не аккуратно въехала, в настоящее время не известно, как сообщает «Версия.Инфо».

В Сети удивились данному случаю. Люди отметили, что на переезде есть знак – высота составляет 3,8 метра. Учитывая, что параметры фуры больше, она никак не могла бы там проехать. Были и те, кто встал на защиту водителя, отмечая, что знаки должны быть не на самом переезде, а на отдалении от него, чтобы лучше видели. Дорога достаточно узкая, и когда предупреждение, наконец, замечено, развернуться уже не получится.