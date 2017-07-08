В Орловской области состоялся суд над могильщиком, убившим своего коллегу

В Орловской области завершился суд над могильщиком, который убил своего коллегу, когда они вместе рыли яму для могилы.

Известно, что 3 июня 2016 года обвиняемый в убийстве своего коллеги Сергей Полетаев выполнял работу по выкапыванию могилы вместе со своим напарником в селе Казанское Ливенского района. Оба мужчины были в состоянии алкогольного. Между двумя могильщиками возникла ссора, последствия которой привели к летальному исходу. Сергей Полетаев начал избивать коллегу, после чего принялся его душить.

Пострадавшего спасти не удалось. Он умер от полученных травм и удушения прямо на месте.

Прокуратура предъявила Полетаеву обвинения и передала дело в суд, где дело рассмотрели более подробно. В результате расследования суд согласился с представителями органов правопорядка и назначил Сергею полетаеву наказание. Обвиняемый проведет следующие 9 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.