Петербургские коммунальщики закрыли провал грунта старой мебелью

В Санкт-Петербурге сотрудники коммунальной службы перекрыли большую яму в грунте необычным заграждением из элементов старой мебели. Событие вызвало бурные обсуждения в городском сообществе "ВКонтакте".

Почва провалилась во дворе дома №52 по улице Камышовой. В результате в земле образовалась глубокая яма метровой ширины и глубиной около полутора метров. Одна из жильцов поспешила уведомить об опасном провале коммунальщиков. Те решили проблему необычным образом - наложили сверху перекрытия из деревянных досок, панелей, столешницы и ящика, бывшими некогда предметами домашнего интерьера. Вдобавок место отметили заграждающей лентой.

После этого прохожие сфотографировали конструкцию и выложили в снимок в социальную сеть. Она не выглядит особенно надежной, но, вероятно, способна выдержать случайно наступившего человека. В комментариях многие горожане восприняли действия службы с иронией. Некоторые отметили нехватку подорожника для полной ликвидации ямы. Другие назвали импровизированный люк "порталом в ад" и "Красивой инсталляцией".

Однако нашлись рациональные петербуржцы, которые начали защищать авторов проекта. Один из комментаторов отметил, что заграждение является временным и поможет уберечь невнимательных людей от падения до полноценного ремонта. Его единомышленник поддержал и поинтересовался у критиков, не нужно ли выделить для этой проблемы специального человека "с полосатым жезлом", предупреждающего об угрозе травмироваться.