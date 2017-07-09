В Саратове мужчина убил сожительницу на почве ревности

В Октябрьском районе Саратова мужчина убил сожительницу из-за ревности, нанеся ей 20 колото-резаных ран в область спины, предплечья и лица.

Убийство произошло 27 апреля в городе Саратов в Октябрьском районе в квартире по адресу улица Беговая дом 23. В квартире был обнаружен труп 33-летней женщины, на теле которой были обнаружены больше 20 колото-резанные раны в области спины, а также глубокие ранения правого предплечья, скальпированное ранение на лице и тупые травмы головы.

Представители правоохранительных органов в тот же день задержали владельца квартиры 1984 года рождения. По данным, которые предоставила полиция, мужчина убил свою сожительницу на почве ревности, после того как они поссорились. В ходе семейной ссоры, мужчина взял нож и ударил несколько раз женщину в спину, шею и лицо. Сожительница умерла от полученных травм.

На данный момент злоумышленник находится под арестом и ему уже предъявили обвинение. Представители правоохранительных органов решают вопрос на счет того, чтобы заключить его под стражу.