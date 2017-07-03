Напавшего на учеников 17-летнего подростка из Стерлитамака оставили под арестом

Верховный суд Республики Башкирия отказался отменить арест 17-летнего юноши, который, вероятно, напал с ножом на учительницу и учеников первой школы в Стерлитамаке. 28 апреля ситуацию прокомментировал адвокат Сергей Чирков.

Правозащитник подал апелляцию на решение городского суда поместить подростка под стражу. Он отметил несовершеннолетний возраст фигуранта дела, его медицинский диагноз и необходимость получения образования, чего в стенах СИЗО организовать нельзя. По информации Сергея Чиркова, молодой человек страдает неким хронически недугом и сейчас требует медицинской помощи в связи с плохим самочувствием. У него наблюдается одышка из-за аллергии. Поэтому адвокат уже передал в суд документы с намерением добиться для подзащитного более мягкой меры пресечения.

По данным следствия, 18 апреля учащийся в коррекционном классе атаковал одноклассников и предпринял попытку поджечь здание. Он травмировал ножом учительницу, двух девочек и себя самого. Все раненные некоторое время провели в реанимационном отделении, а сейчас поправляются в общих палатах.

Мама подозреваемого видит причины его поступков в постоянной травле со стороны сверстников из-за плохого слуха. Мальчик отказался носить слуховой аппарат, чтобы не усугублять ситуацию. Однако, по его словам, одноклассники нередко для смеха подкрадывались сзади и говорили шепотом, а затем неожиданно пугали криками в ушную раковину. Женщина отметила, что руководство учебного заведения на сигналы о травле не реагировала.

Мать добавила, что осенью прошлого года уличила сына в публикации на страницах социальных сетей видеороликов с массовой резней. Тогда родители отняли у него мобильный и закрыли доступ к интернету. А однажды мама нашла личный дневник юноши и "ужаснулась". На страницах описывались горькие чувства мальчика от жестокого поведения одноклассников. Записи изучили учитель и психолог. Совместными усилиями взрослые пытались успокоить мальчика, отвлечь спортивными тренировками. По мнению психолога, школьник долго копил отрицательные эмоции, а затем попросту выплеснул свою ярость после очередного выпада со стороны обидчиков.