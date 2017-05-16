В Салехарде лавина сломала козырек подъезда и заблокировала жильцов внутри

28 апреля в городе Салехард сошедшая с крыши снежная лавина обвалила козырек подъезда, чем закрыла жильцов внутри до приезда коммунальных служб. Об инциденте СМИ Ямала рассказали очевидцы.

По словам источников, в ловушке оказались жители двухэтажного деревянного здания №18 на Комсомольской улице. Деревянные подпорки навеса не выдержали тяжести снега и сломались. Часть массивного козырька просела вниз и заблокировала входную дверь в единственный подъезд дома. Горожанам пришлось просить помощи у коммунальщиков.

Сотрудники коммунальных предприятий оперативно прибыли по адресу и начали исправлять ситуацию. Они счищают наледь и снег с крыши, а также устраняют мешающую выходить конструкцию.