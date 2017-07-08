Бракованный «Мерседес» стал причиной ДТП с Юлианой Кульчицкой

Юлиана Кульчицкая, популярная благодаря блогу в Instagram, попала в ДТП. Она возвращалась из Франции в Москву на каникулы, но в Польше ее машина потеряла управление и врезалась в ограждение. Девушка отрицает свою вину в аварии и обвиняет фирму «Мерседес» в производстве бракованных авто.

Спортивная машина S-класса марки «Мерседес» была подарена Юлиане Кульчицкой около года назад. До этого ДТП никаких неисправностей в работе блогер не замечала и была уверена в том, что транспортное средство абсолютно безопасно.

Однако, по словам девушки, «восемь подушек безопасности не сработали, подушки для коленок не открылись и шторки не выдвинулись». Помимо не сработавшей системы безопасности, автомобиль странно себя повел на трассе в Польше во время поездки из Франции в Москву. Во время движения на скорости 120 км/час машины потеряла управление. Девушка не могла ни затормозить, ни повернуть заблокированный руль. По словам пострадавшей, ей повезло, что она была пристегнута. Как она говорит, «только ремни безопасности спасли от полета через лобовое стекло».

Из-за подозрения брака в транспортном средстве Юлия обратилась в техсервис компании «Мерседес». Она требовала обменять машину на новую, но ей отказали. Менеджеры утверждают, что из-за «притертости» и легкого удара в машине не могли сработать все системы безопасности.

Также они говорят, что необходимости в замене нет, стоит только поменять отлетевший бампер.