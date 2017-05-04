В Краснодаре мошенники придумали новый способ ограбить владельцев машин на парковке

Очевидец поделился новой схемой обмана в Краснодаре. Он рассказал, как мошенники по-новому грабят владельцев автомобилей, угрожая законом.

В социальной сети житель Краснодара описал новую схему мошенников. Он признался, что сам едва не попал на новую уловку. Утром 28 апреля житель припарковал свой автомобиль на стоянке местного гипермаркета. Вернувшись к машине, он увидел на водительском сиденье чужой смартфон марки ZTE. Это привело его в недоумение, ведь сигнализация работала исправно, а следов взлома не наблюдалось. Он предположил, что телефон забыл кто-то из его знакомых, однако смущал тот факт, что он лежит посередине водительского кресла. Не беря в руки телефон, житель решил осмотреться по сторонам, предполагая, что телефон подложили умышленно.

Позже к нему подошёл и, увидев телефон, заявил, что это его собственность. Однако мошенник сразу понял, что ему не удастся обмануть жителя, так как тот не брал телефона в свои руки. Поэтому он просто забрал телефон и быстро скрылся из виду.

Автор публикации считает, что схема аферы заключается в том, что мошенник незаметно подкладывает телефон в автомобиль для того, чтобы жертва, взяв его в свои руки, оставила на нём опечатки пальцев. Получив такую улику они могут шантажировать ею, а доказать свою невиновность сложно.

На вопрос о том, как телефон попал в машину, автор публикации ответить не смог.