В Москве воспитательница предпочла бросить мужа с сыном и носить паранджу для любовника из Дагестана

39-летней воспитательнице жившей в городе Москве вскружил голову любовник из Дагестана. Оксана Морозова решила бросить свою семью и, надев паранджу, ушла из дома.

Замужняя женщина начала переписку с мужчиной из Дагестана в социальной сети. Со временем у них начался роман по переписке.

Из рассказа мужа 39-летней воспитательницы, в один день его жена странно начала себя вести. Надев паранджу, она покинула дом, оставив одного маленького сына. Такие действия супруги напугали мужчину, и он обратился в полицию.

Правоохранительные органы нашли пропавшую в Дагестане вместе с любовником. Её спутник даже не возражал, чтобы девушку забрали обратно в Москву. Он сказал, что они просто решили встретиться после долгой переписки в социальной сети. События после возвращения блудной жены домой неизвестны.