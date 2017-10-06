В Татарстане руководитель интерната воровала у незрячих детей продукты

26 апреля в Татарстане задержали директора Лаишевской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями. По данным СКР, задержанная женщина подозревается в краже продуктов, она, якобы, требовала поваров выносить продукты с кухни и отдавать их ей.

Как сообщают в СКР, в отношении директора школы возбуждено уголовное дело по трем эпизодам мошенничества. Предварительно, сумма ущерба, полученного от хищений из интерната, составляет порядка 398 тысяч рублей. Из этой суммы, по данным следствия, 50 тысяч рублей были обналичены через компанию, которая занималась поставкой еды в заведение.

Помимо этого, директор интернета, по данным СКР, заставляла поваров выносить продукты и отдавать их ей. В документации же, эта еда списывалась как съеденная воспитанниками. Согласно подсчетам, с мая 2017 года по текущий период повара вынесли и отдали директору продуктов на сумму 234 тысячи рублей.

Также имеется информация о том, что директор интерната заставляла водителя учреждения списывать горючие и смазочные материалы. На самом же деле, транспорт не выезжал за пределы интерната больше 1 года. За это время было списано материалов на 114 тысяч рублей.

Сейчас не известно, признает ли свою вину директор. Более точная информация появится после того, как следователи проведут первый допрос. Детали происшествия уточняются.