В Забайкальском крае игрушки с акции жертв пожара в Кемерове отдадут малоимущим семьям Читы. С места хранения их забрали вчера, 26 апреля, и передали в Казанский кафедральный собор для дальнейшей координации.

СМИ сообщают о том, как власти Забайкальского края решили поступить со многочисленными игрушками, которые жители Читы приносили на место акции, проходившей в поддержку пострадавших от пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Акции проходили в центре города, где жители оставляли множество свечей, цветов и игрушек. После траура мусор был уничтожен, а игрушки некоторое время оставались на хранении в одном месте.

Накануне в официальной группе социальной сети "ВКонтакте" Поискового отряда им. Кости Долгова появилась информация, что теперь эти предметы будут изъяты и направлены тем, кто в них нуждается. Этой категорией лиц определили малоимущие семьи Забайкалья с детьми.