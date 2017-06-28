В Приморье ребенок умер из-за неосторожной игры с травматическим оружием: мальчик выстрелил себе в голову

26 апреля в Приморье 9-летний мальчик играл с травматическим пистолетом и, по неосторожности, сделал выстрел себе в область головы. Происшествие случилось во Владивостоке, в квартире дома Фрунзенского района, от травмы ребенок умер в больнице.

В СК РФ по Приморскому краю рассказали, что мальчик находился в квартире дома, расположенного во Фрунзенском районе Владивостока. Там он нашел травматический пистолет, который кто-то оставил и не следил за безопасностью. Ребенок стал играть опасным оружием и случайно совершил выстрел себе в голову.

Мальчика увезли в больницу, но там он умер. Травма, полученная из-за неосторожной игры, была серьезной, врачи помочь ребенку не смогли. Данный инцидент стал поводом для возбуждения уголовного дела, в СК РФ по Приморью сообщили, что в дело ведется по статье о причинении смерти по неосторожности.

Сейчас ведутся проверки, следователи назначили проведение экспертизы. Наказание по данной статье предусматривает до 2 лет тюремного заключения. Следствию предстоит установить, кто оставил травматический пистолет в квартире с ребенком без присмотра. Детали и подробности происшествия уточняются.