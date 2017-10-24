В Краснодаре в пожаре, произошедшем в 10-этажке, погиб один человек

26 апреля около 17:20 в Юбилейном микрорайоне Краснодара в одном из жилых 10-этажных домов на Платановом бульваре случился пожар. Есть жертвы. Погиб мужчина в возрасте 65 лет.

Сегодня в 5 вечера произошел пожар в одном из жилых зданий Краснодара. Как сообщили специальные службы, возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнем при курении. В квартире на 4 этаже начали гореть вещи. В итоге возник пожар, площадь которого составила 40 квадратных метров.

Пожарники успели полностью потушить пожар в 17:45, однако жертвы все же есть. Один человек пострадал, а еще один 65-летний мужчина погиб.

Обстоятельства данного происшествия пока что устанавливаются. Ведется следствие.