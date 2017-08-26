В Москве обрушился потолок в бизнес-центре: есть пострадавшие

СМИ, ссылаясь на данные источников, сообщают о том, что в Москве в бизнес-центре случилось обрушение. В здании на Краснопресненской набережной обрушился потолок, есть информация о пострадавших.

Как сообщают источники, в бизнес-центре Москвы случилось обрушение. Инсайдеры из правоохранительных органов рассказали, что в офисе бизнес-центра обрушился подвесной потолок, площадь обрушения составила 6 квадратных метров.

Также сообщается, что в происшествии пострадали два человека. Имеются данные о том, что обрушение случилось в 18-этажном здании бизнес-центра «Токо-Тауэр». В одном из офисов, расположенных на 8-м этаже, обвалился потолок, из-за чего двое рабочих получили травмы.

Информация об обрушении проверяется экстренными службами. Официальных данных о происшествии пока что не предоставляется. Детали и подробности уточняются. Бизнес-центр «Токо-Тауэр» был построен в 1996 году, общая площадь здания составляет 20 000 квадратных метров.