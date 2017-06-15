В Москве после неудачной пластической операции погибла молодая женщина

25 апреля в Москве погибла 29-летняя женщина, 12 апреля она попала в реанимационное отделение НИИ имени Склифосовского из медицинского центра, где ей делали повторную риносептопластику. Во время пластической операции ее состояние резко ухудшилось, у пациентки начались осложнения из-за редкой болезни.

Происшествие уже привлекло внимание Следственного комитета. После смерти женщины были инициированы проверки, в клинике, где ей делали пластическую операцию, прошли обыски. Во время проверок медицинского центра следователи изъяли необходимую документацию, чтобы установить, правильно ли велась операция и есть ли другие пострадавшие пациенты.

Сообщается, что 12 апреля в реанимацию НИИ имени Склифосовского поступила 29-летняя женщина. В больницу ее привезли прямо с пластической операции, которая проводилась в медицинском центре столицы.

По данным следствия, у женщины возникли осложнения из-за ее редкой болезни. Данное заболевание характеризуется тем, что в кровеносных сосудах могут образовываться тромбы. Врачи НИИ имени Склифосовского делали все возможное, но жизнь пациентки спасти так и не удалось.