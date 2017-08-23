«Я же мать!»: В студии «Прямого эфира» обсудили вседозволенность молодых матерей

В прессе некоторое время назад обсуждался конфликт между женой футболиста Алисой Аршавиной и авиаперевозчиком. Знаменитость позволила себе наглую выходку, аргументировав это тем, что она – мать, и потому имеет право практически на всё. В шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым обсудили этичность материнской «вседозволенности».

Телеведущий отметил, что случай с Алисой Аршавиной побудил и других молодых матерей вести себя своеобразно на публике – например, открывать грудь у всех на виду во время кормления. Это привело к неоднозначной реакции общества. Первой своё мнение по поводу возникшей ситуации высказала Ирина Бебенина, которая кормит грудью двоих дочерей. Женщина подчеркнула, что она во время этого процесса использует специальное приспособление, чтобы не смущать людей, если пребывает в общественном месте. Так, отметила Бебенина, она проявляет уважение к окружающим, как сообщает «Версия.Инфо». Некоторые эксперты заявили, что кормящим матерям стоит сидеть дома или сцеживать молоко заранее.

Однако с точки зрения ещё одного гостя, матери 10 детей Натальи Атоевой, у которой есть тройняшки-груднички, такое неприемлемо. Женщина заявила, что в ином случае кормящая мать будет вынуждена сидеть бесконечно дома, как в тюрьме. Она подчеркнула, что кормила грудью на публике всегда, хотя и признала, что не раз слышала из-за этого негативные комментарии в свой адрес. Однако, по мнению Атоевой, такое высказывали только потому, что сами не испытывали чувства материнства. Также в рамках шоу обсудили случай на спортивной площадке.

В Сеть попало видео, где молодая мать с коляской спорит со скейтерами, заявляя, что она не уйдёт отсюда, потому что с ребёнком. Приглашённые в студию скейтеры, участники этого конфликта, сообщили, что на спортивную площадку постоянно приходят молодые матери с колясками, мешая им тренироваться. При этом, данная территория для таких прогулок не предназначена, и недалеко есть специальный парк, полностью подо всё оборудованный. Эксперты сошлись на том, что нормальным поведение подобных матерей не является. Они ведут себя по-хамски, не желая воспринимать никакие правила и не заботясь вообще о здоровье ребёнка.

Андрей Малахов, подытоживая всё высказанное, подчеркнул, что ко всем нужно проявлять уважение.