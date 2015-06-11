В Воронежской поликлинике провели эвакуацию из-за оставленной сумки

Департамент здравоохранения рассказал об эвакуации жителей города Воронеж из местной поликлиники. За 15 минут здание покинули 700 человек. Эвакуацию провели из-за подозрительной сумки, которую кто-то забыл в поликлинике.

Сегодня, 26 апреля, из-за подозрительной сумки, забытой одним из посетителей, провели эвакуацию 700 человек из Воронежской областной клинической больницы №1. За 15 минут все пациенты и медицинский персонал больницы успели покинуть здание. Прием больных пришлось остановить на час.

Пациенты обнаружили подозрительный предмет и оповестили об этом персонал больницы. На место данного происшествия вызвали представителей спецслужб, после чего всех эвакуировали. Сотрудники спецслужб осмотрели найденную сумку, но ничего опасного там не нашли. После инцидента персонал сразу же вернулся к своей работе и работа больницы продолжилась в том же режиме.

24 апреля в Воронеже проводились антитеррористические учения сотрудников ФСБ на стадионе «Локомотив». После чего учения так же провели силовики, которые провели оцепление подъездов к зданию завода им. Тельмана. Пожарники же провели свои учения в торговом центре и бизнес-центре. Примерно в то же время на стадионе «Чайка» утром 24 апреля были найдены боеприпасы со времен Великой Отечественной Войны. Это не было инсценировкой, как постановочная эвакуация, которую провели в гимназии им. Платонова.