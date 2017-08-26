В США выброшенного из горящего дома ребенка поймал пожарный. Инцидент произошел в городе Норт-Сент-Пол, штат Миннесота. Отец ребенка сбросил младенца спасателю, находясь на балконе второго этажа многоквартирного дома.

Агентство Minneapolis Star Tribune передает информацию о случае, который произошел в штате Миннесота. Там в жилом многоквартирном доме произошло возгорание, и отец, спасавший своего трехмесячного ребенка, выбросил его из балкона. В это время внизу стоял сотрудник пожарной службы и ловил его. В итоге все закончилось успешно. Ребенок выжил, как вся его семья и остальные жители дома. Кроме того, спасти удалось также двух домашних кошек.

После инцидента пожарный, который проводил спасение ребенка не совсем обычным способом, дал короткое интервью для корреспондента зарубежного издания. Он сообщил, что не имел такого опыта ранее, а также отметил, что ему не обучают при подготовке к службе.