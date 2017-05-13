В Тульской области женщина забила своего годовалого ребенка до смерти

Представители следственных органов Тульской области заявили о том, что расследование над 39-летней женщина из Богородицкого района, которая забила кулаками до смерти своего годовалого ребенка, окончено. Обвиняемая в данный момент находится под стражей.

20 января 2018 года у беременной женщины произошла ссора с супругом, после чего мать, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, не могла контролировать свои эмоции и выместила всю свою злость и обиду на своем сыне, которому был всего год. Женщина напала на ребенка и начала бить его по телу и голове. От нанесенных повреждений мальчик умер.

После совершения преступления женщина завернула труп в одеяло и оставила в соседней комнате на несколько дней. Ни о каком признании своей вины речь идти не может, так как женщина никуда не сообщала о смерти ребенка, а попыталась скрыть следы своего ужасного преступления.

Тело мальчика нашли лишь спустя трое суток, когда в дом к обвиняемой пришла полиция. Направила ее туда обеспокоенная родственница, которая не могла до них дозвонится.

В рамках расследования было выяснено, что семья ранее не считалась неблагополучной и никаких жалоб на нее не поступало.

На сегодняшний день правоохранительные органы заключили обвиняемую под арест и направили дело в суд. Детоубийце могут предъявить до 20 лет лишения воли в колонии или и вовсе пожизненное заключение.