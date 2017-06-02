Мужчина раcстрелял продавщицу и поджег ее магазин из-за вопросов о дочери

В селе Курай Дзержинского района мужчина убил знакомую продавщицу после того, как она спросила давно ли он был на могиле своей дочери.

О подробностях этого происшествия стало известно не сразу. Сначала сообщили о том, что в Курае сгорел магазин, в котором после того как пожар потушили, нашли труп девушки с огнестрельными ранениями.

Само преступление произошло 20 февраля прошлого года, однако после этого убийца еще месяц гулял на свободе, а правоохранительные органы не могли его найти. Задержали 57-летнего мужчину уже в Рыбинском районе, когда он был в городе Заозереный. Тогда прокуратура сообщила, что убийство он сообщил из хулиганских побуждений, однако в суде выяснилось, что это не так.

Недавно в Красноярском краевом суде прошло заседание по этому делу. Уже в суде выяснилось, что убийца являлся инвалидом 3 группы. В тот день он как раз возвращался с кладбища, на котором в 2014 году он похоронил свою дочь, которая погибла в ДТП. Мужчина рассказал о том, что у него внезапно возникла личная неприязнь к 38-лтеней девушке из-за ее вопросов о его дочери. Он вышел на улицу, закурил, достал из машины охотничье ружье и канистру с бензином и зашел обратно в магазин «Теремок», в котором и работала девушка. Убийца выстрелил ей в спину, после чего сделал еще один выстрел в затылок. После этого мужчина поджег магазин с помощью канистры с бензином и спичек.

В результате судебного заседания мужчину приговорили к 15 лет заключения.