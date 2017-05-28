В Минводах из-за пьяного пассажира-курильщика внепланово сел самолет Москва-Владикавказ

26 апреля в аэропорту Минеральные воды самолет, которые летел из Москвы во Владикавказ, экстренно приземлился, а члены экипажа сообщили о необходимости вызвать полицию. Поводом для внеплановой посадки стал пассажир, который закурил на борту лайнера и был в пьяном виде.

Как сообщается, самолет вылетел их Москвы и направлялся во Владикавказ. На расстоянии 200 километров до пункта назначения в лайнере сработала система пожарной безопасности. Оказалось, что в туалете самолета один из пассажиров решил покурить.

Члены экипажа лайнеры решили совершить посадку самолета и сообщили диспетчерам аэропорта в Минеральных Водах о том, что к прибытию воздушного судна нужно вызвать полицейских. Пассажира-нарушителя, сняли с рейса и доставили в дежурное отделение аэропорта. Оказалось, что мужчина, живущий во Владикавказе, был в нетрезвом виде. По данному инциденту сотрудники полиции оформили административный протокол. Закуривший в туалетной кабине самолета мужчина получил протокол, в котором зафиксировано его нарушение правил перелета в самолетах.