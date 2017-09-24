Во Владивостоке возле военного университета произошла стрельба с жертвами

26 апреля во Владивостоке случилась стрельба, недалеко от военного университета молодой парень выстрелил в девушку, по данным корреспондентов РИА VladNews, потом он стрелял и в себя. Как рассказывают очевидцы, девушка пыталась скрыться от вооруженного парня, но тот настиг ее на дороге Камской улицы.

По словам старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Приморскому краю Авроры Римской, на место инцидента уже выехали работника следственного комитета. Официальной информации о происшествии пока не предоставляется.

От корреспондентов РИА VladNews стало известно, что девушка пыталась скрыться от парня, но тот, вооруженный охотничьим ружьем, за ней гнался. Девушка села в машину и пыталась уехать, когда парень на другом авто перегородил ей проезд и выбежал из транспорта. Девушка покинула машину и стала убегать, но тот выстрелил ей в ногу и в голову. Затем, после того как девушка была убита, парень из того же ружья выстрелил в себя. В результате, сообщают очевидцы, на месте инцидента лежат два трупа. Детали и подробности происшествия уточняются.