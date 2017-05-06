Почти 240 человек эвакуировали ночью из-за пожара в роддоме в Уфе‍. Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций по Башкирии, возгорание произошло в Кировском районе республиканской столицы.

Сотрудники Главного управления МЧС по Республике Башкирия сообщают о случае пожара, который произошел в одном из родильных домов ночью в Уфе. Согласно данным, которые они передают, под угрозой были жизни почти 240 человек. Сообщение о возгорании на пульт дежурного в пожарной части сообщили в половину третьего ночи по местному времени (половина первого по московскому). В клинической больнице сработали сигнализации, и в связи с этим на адрес по улице Достоевского выла выслана пожарная бригада.

На месте ее сотрудники выяснили, что очаг возгорания находится на посту дежурной медсестры на первом этаже в акушерско-гинекологическом корпусе роддома. После этого часть бригады начала тушение, а другая занялась эвакуацией сотрудниц и находившихся в здании беременных и родивших женщин с детьми. К счастью, в ходе инцидента никто не пострадал. Теперь на месте работают следователи, пытаясь установить причину возникновения пожара.