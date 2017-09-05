В Бишкеке полуголую девушку выбросили из машины на улицу

25 апреля в Бишкеке полуголую девушку неизвестные лица выбросили на улицу из машины и скрылись. Пострадавшая рассказала полицейским, что ее изнасиловали, при задержании подозреваемых полиция была вынуждена совершить предупредительный выстрел.

Как сообщила пресс-служба местного ГУВД, 25 апреля в 17:20, на перекрестке улиц Урицкой и Махатмы Ганди, из автомобиля на улицу вытолкали полураздетую девушку. На место происшествия прибыл патруль полиции, которому пострадавшая рассказала, что ее изнасиловали.

Полицейские и пострадавшая девушка стали прочесывать окрестности, во время чего она указала на одного из подозреваемых. Полиция попыталась задержать подозреваемого, но во время этого патруль окружили молодые парни. Один из парней даже пытался отобрать у полисмена его табельное оружие.

Полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, что отпугнуло агрессивных парней. Подозреваемый был задержан, им оказался мужчина 1976 года рождения, его отвезли в Первомайское РУВД. Сейчас все материалы направили в следственное отделение, где будет проведена проверка всей информации о происшествии. Детали уточняются.