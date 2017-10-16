В Москве эвакуируют людей из ТЦ "Новинский пассаж" в связи с задымлением

СМИ сообщили о том, что в торговом центре "Новинский пассаж" в Москве произошло задымление. Отмечалось, что из здания эвакуируют покупателей и сотрудников магазинов, однако позднее МЧС опровергло данную информацию.

Как стало известно, в среду, 25 марта, СМИ сообщили о том, что в торговом центре "Новинский пассаж" в Москве сработали датчики задымления и людей экстренно эвакуировали из здания. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасатели МЧС, была проведена проверка. В результате инцидента никто не пострадал, всем удалось оперативно покинуть задымленное здание.

Позднее сотрудники МЧС России сообщили о том, что действительно поступала информация о задымлении ТЦ, однако по приезду на место происшествия никакого возгорания в здании торгового центра не обнаружили. МЧС отмечает, что дирекция ТЦ "Новинский пассаж" произвела эвакуацию людей еще до приезда спасателей.

В настоящий момент вся информация по данному инциденту уточняется, ведется проверка.